Беспрецедентным называют проведенный в Башкортостане соцопрос граждан на выходах с избирательных участков

Еxit-polls проводили в регионе впервые сразу три аналитических центра. Эксперты в день выборов опросили около 50 тысяч жителей Башкортостана

Еxit-polls проводили в регионе впервые сразу три аналитических центра. Эксперты в день выборов опросили около 50 тысяч жителей Башкортостана.

Рустем Латыпов, доктор политических наук, профессор БАГСУ: «Опрос проводился на 100 участковых избирательных участках. На территории всей республики, то есть пропорционально демографической карте региона. Опросили около 50 тысяч человек. Для выполнения этой колоссальной задачи было задействовано около 200 человек».