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Беспрецедентным называют проведенный в Башкортостане соцопрос граждан на выходах с избирательных участков
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Беспрецедентным называют проведенный в Башкортостане соцопрос граждан на выходах с избирательных участков 

Башкирское спутниковое телевидение 11 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Еxit-polls проводили в регионе впервые сразу три аналитических центра. Эксперты в день выборов опросили около 50 тысяч жителей Башкортостана.
Еxit-polls проводили в регионе впервые сразу три аналитических центра. Эксперты в день выборов опросили около 50 тысяч жителей Башкортостана.
Согласно результатам, наибольшее предпочтение избиратели отдают Владимиру Путину (74%), на втором месте — Павел Грудинин (11,7%), далее следует Владимир Жириновский (7,3%), Григорий Явлинский (2,2%), Ксения Собчак (1,4%), Борис Титов (1,2%), Сергей Бабурин (0,9%), Максим Сурайкин (0,7%).
Рустем Латыпов, доктор политических наук, профессор БАГСУ: «Опрос проводился на 100 участковых избирательных участках. На территории всей республики, то есть пропорционально демографической карте региона. Опросили около 50 тысяч человек. Для выполнения этой колоссальной задачи было задействовано около 200 человек».
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
Президент Венесуэлы поздравил Владимира Путина с переизбранием на второй срок Владимир Путин лидирует в Башкортостане с результатом 77,97 % на момент обработки 91,97% протоколов За Владимира Путина по всей России проголосовало более 52 млн человек
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