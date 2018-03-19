Беспрецедентным называют проведенный в Башкортостане соцопрос граждан на выходах с избирательных участков 

Еxit-polls проводили в регионе впервые сразу три аналитических центра. Эксперты в день выборов опросили около 50 тысяч жителей Башкортостана.
Еxit-polls проводили в регионе впервые сразу три аналитических центра. Эксперты в день выборов опросили около 50 тысяч жителей Башкортостана.
Согласно результатам, наибольшее предпочтение избиратели отдают Владимиру Путину (74%), на втором месте — Павел Грудинин (11,7%), далее следует Владимир Жириновский (7,3%), Григорий Явлинский (2,2%), Ксения Собчак (1,4%), Борис Титов (1,2%), Сергей Бабурин (0,9%), Максим Сурайкин (0,7%).
Рустем Латыпов, доктор политических наук, профессор БАГСУ: «Опрос проводился на 100 участковых избирательных участках. На территории всей республики, то есть пропорционально демографической карте региона. Опросили около 50 тысяч человек. Для выполнения этой колоссальной задачи было задействовано около 200 человек».