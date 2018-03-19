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Титов не удовлетворен своим результатом по данным экзитпола ВЦИОМ
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Титов не удовлетворен своим результатом по данным экзитпола ВЦИОМ 

ТАСС 13 часов назад
АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 18 марта. /ТАСС/. Кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что не удовлетворен результатами экзитпола ВЦИОМ, согласно которым он набрал 1,1% голосов.
"Не очень хороший результат. Нам нужно продумать дальнейшую кампанию", — сказал он на заседании своего штаба в селе Абрау-Дюрсо.
Согласно данным экзитпола ВЦИОМ, первое место занимает действующий президент РФ Владимир Путин с 73,9% голосов, второе место — кандидат КПРФ бизнесмен Павел Грудинин (11,2%), третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7%). Ксения Собчак набрала 2,5%, Григорий Явлинский — 1,6%, Борис Титов — 1,1%, Сергей Бабурин — 1%, Максим Сурайкин — 0,8%". Недействительных бюллетеней — 1,2%.
Всего было опрошено 162 тыс. 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов, отказались от ответа 37,2% респондентов. В материалах ВЦИОМ отмечается, что результат экзитпола «может расходиться с официальным с учетом погрешности измерения, социально одобряемых ответов и высокой доли отказавшихся от ответа».
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