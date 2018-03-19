Титов не удовлетворен своим результатом по данным экзитпола ВЦИОМ

"Не очень хороший результат. Нам нужно продумать дальнейшую кампанию", — сказал он на заседании своего штаба в селе Абрау-Дюрсо.

Всего было опрошено 162 тыс. 601 человек. Ответили на вопросы 62,8% респондентов, отказались от ответа 37,2% респондентов. В материалах ВЦИОМ отмечается, что результат экзитпола «может расходиться с официальным с учетом погрешности измерения, социально одобряемых ответов и высокой доли отказавшихся от ответа».