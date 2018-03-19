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Скотленд-Ярд: расследование покушения на убийство Скрипаля растянется на месяцы
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Скотленд-Ярд: расследование покушения на убийство Скрипаля растянется на месяцы 

Newsru.com 11 часов назад
Фото: Newsru.com
В Скотленд-Ярде заявили о том, что расследование покушения на убийство экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, вероятно, займет несколько месяцев, передает агентство Reuters.
Британские правоохранительные органы назвали это дело «одним из самых сложных» за всю историю контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.
Как пояснили в Лондоне, в прошлом году подразделение занималось расследованием пяти крупных нападений. При этом ни одно из этих расследований по масштабу не сравнится с химической атакой в Солсбери, уверены в Британии.
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