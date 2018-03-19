Скотленд-Ярд: расследование покушения на убийство Скрипаля растянется на месяцы

Британские правоохранительные органы назвали это дело «одним из самых сложных» за всю историю контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда.

Как пояснили в Лондоне, в прошлом году подразделение занималось расследованием пяти крупных нападений. При этом ни одно из этих расследований по масштабу не сравнится с химической атакой в Солсбери, уверены в Британии.