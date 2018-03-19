Более 1,5 тыс. россиян проголосовали в Польше на выборах президента РФ

ВАРШАВА , 19 марта. / ТАСС /. На выборах президента России в Польше проголосовали в воскресенье 1596 россиян. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь посольства РФ в республике Владимир Александров.

Кракове и Избирательные участки работали в Польше в посольстве России в Варшаве, генеральных консульствах РФ в Гданьске Познани . Голосование прошло спокойно, без инцидентов. В столице республики проголосовали 839 человек, в Гданьске — 339, в Кракове — 273, а в Познани — 145 россиян.

На консульском учете по всей Польше состоят более 4,5 тыс. человек, из них в Варшаве проживают более 2 тыс. На прошлых президентских выборах в 2012 году в республике проголосовали 1242 гражданина России.