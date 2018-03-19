Депутаты поднимут в ОБСЕ и ПАСЕ вопрос о ситуации с голосованием на Украине

"Конечно, мы это так не оставим, будем об этом говорить на всех тех площадках, которые за это отвечают: и в ОБСЕ, и в ПАСЕ, и на наших международных встречах. Будем показывать партнерам на конкретных примерах, чего стоит нынешняя украинская власть", — сказал Толстой журналистам.

По его словам, Россия не должна опускаться до уровня украинских властей, «чтобы вот так отвечать этим молодчикам».

"Это лишний раз обнажает сущность нынешнего украинского так называемых властей, и они, прикрываясь бандами националистов, которые оцепляют консульские учреждения, и не делая ничего для того, чтобы обеспечить законные права граждан России, нарушают не только международные конвенции, но и элементарное право отдать свой голос на выборах, которые гарантировано", — сказал Толстой.

"Это нарушение всех европейских норм", — подытожил депутат.

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