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«Я за мирный протест, я против революции»
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Собчак заявила, что может поддержать мирные протесты 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что может поддержать поствыборные протесты, если они будут мирными и согласованными.
"Я уже много раз говорила — я не меняю свою позицию — я за мирный протест, я против революции… Я против революции даже под лозунгами добра. К сожалению, я считаю, что мы уже были свидетелями того, что это приводит всегда к коллапсу", — сказала Собчак на своём первом пресс-брифинге журналистам, который прошел в воскресенье в ее штабе, отвечая на вопрос, поддержит ли она возможные протесты.
"Я за мирный протест, я за то, чтобы мы выходили на мирные митинги, согласованные митинги и пусть нас будет действительно очень много. Как только на мирном согласованном митинге будет 300-400 тысяч человек, мы окажемся в другой стране, как это произошло в перестройку, вот чего мы добиваемся", — добавила Собчак.
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