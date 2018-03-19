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Жириновский ожидает ухудшения отношений России и Британии
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Жириновский ожидает ухудшения отношений России и Британии 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Руководитель ЛДПР, кандидат на выборах президента Владимир Жириновский считает, что отношения России с США и Великобританией будут ухудшаться.
"Они (отношения) будут дальше ухудшатся. Я давно предлагал перейти к более жесткому стилю отношений с ними", — сказал Жириновский в ходе марафона «Ночь выборов».
"Отношения будут ухудшаться, потому что они должны на чем-то зарабатывать, а самый легкий заработок — война, а войны нет. В Сирии чуть-чуть стреляют… нужна более мощная война", — считает он.
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