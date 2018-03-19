Германия предсказала развитие отношений с Россией после переизбрания Путина 

Россия остается сложным партнером, однако с ней нужно продолжать работать. Об этом заявил новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.
«Ее [России] помощь понадобится для решения больших международных конфликтов», — прокомментировал глава МИД итоги выборов президента России.
Маас пояснил, что Берлин хочет «оставаться в диалоге» и «ожидает от Москвы конструктивного вклада».
Хайко Маас занял пост министра иностранных дел Германии 14 марта этого года. До этого он возглавлял министерство юстиции и защиты потребителей ФРГ.
18 марта в России прошли президентские выборы. По предварительным итогам, глава государства Владимир Путин набрал 76,6 процента голосов (56,2 миллиона), на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин.
На третьем месте Владимир Жириновский — 5,66 процента (4 миллиона голосов). На четвертом Ксения Собчак — 1,67 процента (1,2 миллиона голосов). Григорий Явлинский получил один процент голосов, Борис Титов — 0,7 процента, Сергей Бабурин и Максим Сурайкин — по 0,6 процента. Явка на выборах составила 67,47 процента или 73,36 миллиона человек. ЦИК обработал 99,83 процента бюллетеней.