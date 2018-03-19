Путин заявил о важности сохранения единства 

После обработки более 62% бюллетеней понятно, что безоговорочную победу в первом туре одерживает действующий президент Владимир Путин, он набирает более 75% голосов. Об этом сообщает «ТВ Центр».
Поблагодарить всех тех, кто оказал ему столь высокое доверие Владимир Путин приехал на Манежную площадь, где проходил митинг-концерт к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
"Спасибо, дорогие друзья, спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь в центре столицы. Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве и нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат. Вы наша общая команда, я член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да! Очень важно сохранить это единство, дорогие мои, очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. А для того, чтобы двигаться вперед, мы должны ощущать и чувствовать локоть каждого гражданина страны. Мы будем работать, не будем руководствоваться в ходе нашей работы текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины. О будущем наших детей. И действуя так, мы безусловно обречены на успех! Да! Спасибо вам большое! Вместе возьмемся за большую, масштабную работу во имя России. Спасибо! ((скандируют все)) Россия! Россия! Спасибо!" — сказал президент.
Вот как выглядят результаты других участников президентской гонки после обработки почти 60% бюллетеней: у кандидата от КПРФ Павла Грудинина второй результат, около 13% процентов. На третьем месте лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 6,2%. Четвертый результат у Ксении Собчак — 1,4%. Григорий Явлинский набрал 0,8%. Сергей Бабурин, Максим Сурайкин и Борис Титов показали результат немногим более шести десятых процента.
Явка избирателей составила почти 61% процент. Это выше, чем на выборах 2012 года.