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Путин надеется, что США выстроят отношения с Латинской Америкой на основе взаимоуважения
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Путин надеется, что США выстроят отношения с Латинской Америкой на основе взаимоуважения 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин охарактеризовал отношения США с Латинской Америкой как сложные, однако, по его мнению, есть надежда, что стороны могут их выстроить на основе взаимоуважения. Об этом российский лидер заявил журналистам в своем избирательном штабе.
"Отношения Соединенных Штатов и Латинской Америки — это сложные отношения, основанные, как правило, на определенном давлении политического и экономического характера, но мне очень хочется надеяться на то, что у сегодняшней администрации есть возможность, и эта возможность будет реализована — построить отношения XIX века на основе равенства, уважения интересов друг друга", — сказал Путин.
Глава государства добавил, что РФ заинтересована в том, чтобы отношения между государствами на любых континентах развивались позитивно, и из этого бы складывалась международная повестка дня.
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