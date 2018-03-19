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Темрезов: выборы в КЧР прошли без нарушений при высокой явке
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Темрезов: выборы в КЧР прошли без нарушений при высокой явке 

ТАСС 59 минут назад
ЧЕРКЕССК, 19 марта. /ТАСС/. Выборы президента России в Карачаево-Черкесии прошли на высоком организационном уровне, в спокойной обстановке, сообщил журналистам глава республики Рашид Темрезов.
"Считаю, что выборы прошли на очень высоком организационном уровне. Карачаево-Черкесия всегда отличалась гражданской активностью и явкой большой, сегодня это в очередной раз подтвердилось. Хотелось бы отметить, что у нас в течение дня не было вопросов с охраной общественного порядка, с безопасностью ….. Благодарю всех участников избирательного процесса — политические партии и общественные организации", — сказал Темрезов.
Он отметил, что, по предварительным данным, большинство жителей республики поддержали Владимира Путина.
"По предварительным итогам, в Карачаево-Черкесии подавляющее большинство жителей республики, как в целом в стране, отдали свои голоса за действующего президента Владимира Путина. И это та оценка населения работе, которая проводилась, начиная с 2000 года", — добавил Темрезов.
В КЧР голосование проводилось на 251 избирательном участке, два из них временные. Избирательным правом обладают около 300 тыс. жителей республики.
На 18:00 мск явка в КЧР, по данным ресизбиркома, составила 73,27% (в 2012-м 80,85%) проголосовали 212 тыс. 992 жителя республики.
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