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Матвиенко поручила подготовить Белую книгу нарушений международного права на Украине
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Матвиенко поручила подготовить Белую книгу нарушений международного права на Украине 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Суть Событий
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты по международным делам подготовить Белую книгу «всех фактов вопиющих нарушений» международного права на Украине, в том числе в связи с выборами президента РФ.
"Надо параллельно дать поручение комитету по международным делам сделать такую Белую книгу нарушений на Украине международного права, прав журналистов, права свободы слова, прав человека и сделать такое основательное уже обращение во все международные структуры с демонстрацией фактов вопиющих нарушений всех мыслимых и немыслимых международных норм и правил. Мириться с этим нельзя", — сказала Матвиенко на заседании палаты в среду.
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