Матвиенко поручила подготовить Белую книгу нарушений международного права на Украине 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты по международным делам подготовить Белую книгу «всех фактов вопиющих нарушений» международного права на Украине, в том числе в связи с выборами президента РФ.
"Надо параллельно дать поручение комитету по международным делам сделать такую Белую книгу нарушений на Украине международного права, прав журналистов, права свободы слова, прав человека и сделать такое основательное уже обращение во все международные структуры с демонстрацией фактов вопиющих нарушений всех мыслимых и немыслимых международных норм и правил. Мириться с этим нельзя", — сказала Матвиенко на заседании палаты в среду.