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Сенатор Нарусова считает Собчак оппозиционным Путину политиком
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Сенатор Нарусова считает Собчак оппозиционным Путину политиком 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова, мать кандидата в президенты России Ксении Собчак, приехав в ее штаб в воскресенье, сообщила, что считает Собчак оппозиционным политиком по отношению к действующему президенту России Владимиру Путину.
"Во-первых, да (оппозиционный политик Путину), и вы это слышали из ее уст, а главное — она оппозиционный политик по отношению к тем устоявшимся старорежимным реалиям, которые уже атавизм в XXI веке, и очень жаль, что наше народонаселение — именно так, я даже не могу сказать граждане, а народонаселение, — это не понимает, что это прошлый век…" — сказала Нарусова в воскресенье журналистам.
Телеведущая Ксения Собчак после обработки данных о результатах голосования с половины избирательных участков набирает 1,42% голосов на выборах президента РФ, следует из данных ЦИК России.
Владимир Путин, по данным ЦИК России, лидирует на выборах, набирая 75% голосов по итогам обработки данных с 50% избирательных участков.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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