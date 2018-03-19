Сенатор Нарусова считает Собчак оппозиционным Путину политиком

"Во-первых, да (оппозиционный политик Путину), и вы это слышали из ее уст, а главное — она оппозиционный политик по отношению к тем устоявшимся старорежимным реалиям, которые уже атавизм в XXI веке, и очень жаль, что наше народонаселение — именно так, я даже не могу сказать граждане, а народонаселение, — это не понимает, что это прошлый век…" — сказала Нарусова в воскресенье журналистам.

Телеведущая Ксения Собчак после обработки данных о результатах голосования с половины избирательных участков набирает 1,42% голосов на выборах президента РФ, следует из данных ЦИК России

Владимир Путин, по данным ЦИК России, лидирует на выборах, набирая 75% голосов по итогам обработки данных с 50% избирательных участков.

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