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Стали известны первые результаты выборов президента РФ на Кубани
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Стали известны первые результаты выборов президента РФ на Кубани 

Российская Газета 1 час назад
Стали известны первые итоги голосования на выборах президента Российской Федерации в Краснодарском крае, где в бюллетени для голосования были включены около 4,1 миллиона человек.
Согласно первым данным, опубликованным в ГАС «Выборы», Владимир Путин набрал на данный момент на Кубани 80,65 процента голосов. На втором месте идет Павел Грудинин — у него 9,78 процента. На третьем расположился Владимир Жириновский, набравший 5,27 процента. На четвертом месте идет Ксения Собчак — у нее 1,03 процента голосов. Остальные кандидаты набрали меньше одного процента голосов.
Данные голосования продолжают обновляться по мере подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями.
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