Триумф Путина стал результатом внешнеполитической ситуации, считает эксперт

По последним данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента России, набирая три четверти голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков.

"Это хороший итог для «группы Путина» и его проекта. Несомненно, что его широкий триумф отвечает больше внешней конъюнктуре, чем внутренней. Эта поддержка 75% избирателей говорит, что конфронтация Запада с Россией дала свои результаты", — сказал Сальдивар РИА Новости.

Эксперт выразил надежду, что ближайшие шесть лет на посту главы России дадут Путину возможность укрепить позиции страны на внешней арене и улучшить ситуацию в самой России.

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