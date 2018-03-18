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Триумф Путина стал результатом внешнеполитической ситуации, считает эксперт
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Триумф Путина стал результатом внешнеполитической ситуации, считает эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 18 мар — РИА Новости. Победа Владимира Путина на выборах президента России с большим отрывом от соперников во многом стала результатом внешнеполитической ситуации вокруг РФ, считает профессор кафедры экономики Национального автономного университета Мексики Америко Сальдивар.
По последним данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента России, набирая три четверти голосов по итогам обработки данных с половины избирательных участков.
"Это хороший итог для «группы Путина» и его проекта. Несомненно, что его широкий триумф отвечает больше внешней конъюнктуре, чем внутренней. Эта поддержка 75% избирателей говорит, что конфронтация Запада с Россией дала свои результаты", — сказал Сальдивар РИА Новости.
Эксперт выразил надежду, что ближайшие шесть лет на посту главы России дадут Путину возможность укрепить позиции страны на внешней арене и улучшить ситуацию в самой России.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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