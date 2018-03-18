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Путин набирает 75,57% голосов после подсчета 60% протоколов
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Путин набирает 75,57% голосов после подсчета 60% протоколов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН СОХРАНЯЕТ ЛИДЕРСТВО НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ, НАБИРАЯ 75,57% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ ОБРАБОТКИ 60% ПРОТОКОЛОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ — ЦИК РФ
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