Действующий президент РФ Владимир Путин, побеждающий на выборах главы государства по итогам подсчета 99,75 процента протоколов, заявил, что после инаугурации российское правительство ждут перестановки. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин пояснил, что все изменения в кабинете министров должен осуществлять президент, вступивший в свои полномочия на новый срок.
«Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать», — подчеркнул он. Президент добавил, что в ближайшее время «предметно» займется подбором кандидата на пост премьер-министра.
По словам Путина, пока он не планирует конституционных реформ. Президент выразил надежду, что его команда сохранится на ближайшие годы.
«Вот я сейчас на площади был [Манежной], и один из участников митинга мне крикнул: «Мы — ваша команда». И мне очень приятно было это услышать, я ему ответил: я член нашей общей команды. Я бы хотел, чтобы… мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России», — сказал глава государства.
Восемнадцатого марта в России прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, Путин набирает 76,66 процента голосов после обработки 99,75 процента протоколов. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,8 процента голосов, а на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,67 процента).