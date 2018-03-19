Российское правительство ждут перестановки

Действующий президент РФ Владимир Путин , побеждающий на выборах главы государства по итогам подсчета 99,75 процента протоколов, заявил, что после инаугурации российское правительство ждут перестановки. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин пояснил, что все изменения в кабинете министров должен осуществлять президент, вступивший в свои полномочия на новый срок.

«Поэтому сейчас я буду думать над тем, что и как нужно сделать», — подчеркнул он. Президент добавил, что в ближайшее время «предметно» займется подбором кандидата на пост премьер-министра.

По словам Путина, пока он не планирует конституционных реформ. Президент выразил надежду, что его команда сохранится на ближайшие годы.