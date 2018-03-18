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Победная речь Владимира Путина: «Очень важно сохранить это единство, дорогие мои!»
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Победная речь Владимира Путина: «Очень важно сохранить это единство, дорогие мои!» 

Интересант 1 час назад
Избранный президент Владимир Путин выступил на Манежной площади перед жителями Москвы, которые собрались на митинг-концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией.
«Спасибо вам большое за поддержку, — сказал Путин. — Хочу обратиться и к тем, что здесь сегодня собрался, в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Вы — наша общая команда, я член этой команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая многонациональная команда. Спасибо вам большое за результат!
Этот результат — признание сделанного за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно.
Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед».
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