Победная речь Владимира Путина: «Очень важно сохранить это единство, дорогие мои!»

«Спасибо вам большое за поддержку, — сказал Путин. — Хочу обратиться и к тем, что здесь сегодня собрался, в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Вы — наша общая команда, я член этой команды. И все, кто сегодня голосовал, — это наша большая многонациональная команда. Спасибо вам большое за результат!

Этот результат — признание сделанного за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду, надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно.

Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед».