Наблюдатель от Общественной палаты РФ Михаил Игнашев: «На участке, где я работал, были на 100% чистые выборы»

Наблюдатель от Общественной палаты РФ Михаил Игнашев работал на участке № 270, расположенном на Советском проспекте, 23. По его мнению, выборы президента РФ прошли без нарушений.

«Если оценивать голосование на моем участке, то я бы поставил 9 баллов из 10. Один балл снимаю за организацию пространства внутри участка. Когда людей было очень много, наблюдателям приходилось вставать, чтобы смотреть за тем, как голосующие опускают бюллетени в урну. Председатель и члены избирательной комиссии подготовлены на высшем уровне. Со всеми поставленными задачами они справили отлично. Жалоб не поступало, проблем не было. На этом участке все прошло на высшем уровне, на 100% чистые выборы», — рассказал наблюдатель от Общественной палаты РФ Михаил Игнашев.