Наблюдатель от Общественной палаты РФ Михаил Игнашев: «На участке, где я работал, были на 100% чистые выборы» 

Наблюдатель от Общественной палаты РФ Михаил Игнашев работал на участке № 270, расположенном на Советском проспекте, 23. По его мнению, выборы президента РФ прошли без нарушений.
«Если оценивать голосование на моем участке, то я бы поставил 9 баллов из 10. Один балл снимаю за организацию пространства внутри участка. Когда людей было очень много, наблюдателям приходилось вставать, чтобы смотреть за тем, как голосующие опускают бюллетени в урну. Председатель и члены избирательной комиссии подготовлены на высшем уровне. Со всеми поставленными задачами они справили отлично. Жалоб не поступало, проблем не было. На этом участке все прошло на высшем уровне, на 100% чистые выборы», — рассказал наблюдатель от Общественной палаты РФ Михаил Игнашев.
Напомним, что сегодня на выборах президента РФ в Вологде работали больше 800 наблюдателей. Сейчас они продолжают следить за подлсчетом голосов. По состоянию на 23.20 18 марта обработано 52,1% протоколов участковых избирательных комиссий. Согласно полученным данным, в голосовании на выборах президента РФ на территории Вологодской области приняло участие 65,6% от зарегистрированного числа избирателей.
Тройка лидеров представлена Владимиром Путиным (72,48%), Павлом Грудининым (12,14%) и Владимиром Жириновским (9,09%).