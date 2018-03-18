Жириновский назвал выборы нечестными и потребовал отставки Памфиловой

Эллы Памфиловой. Жириновский в частности потребовал отставки главы ЦИК

«Подвозы граждан продолжаются, вбросы продолжаются, наши штабы сжигают, наблюдателей наших не допускают, избивают. ЦИК работал на Путина. Мы требуем отставки Памфиловой», — заявил Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, все скандалы на предвыборных дебатах были запланированы.

«Это были не дебаты. Все скандалы и провокации спровоцированы. 5 кандидатов подставные: Бабурин, Титов, Собчак, Явлинский, Сурайкин. По Грудинину — то есть у него счета, то нет. Если есть, то снимайте с выборов, если нет, то прекратите это все вбрасывать»