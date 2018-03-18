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Жириновский назвал выборы нечестными и потребовал отставки Памфиловой
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Жириновский назвал выборы нечестными и потребовал отставки Памфиловой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Жириновский в частности потребовал отставки главы ЦИК Эллы Памфиловой.
«Подвозы граждан продолжаются, вбросы продолжаются, наши штабы сжигают, наблюдателей наших не допускают, избивают. ЦИК работал на Путина. Мы требуем отставки Памфиловой», — заявил Жириновский.
По словам лидера ЛДПР, все скандалы на предвыборных дебатах были запланированы.
«Это были не дебаты. Все скандалы и провокации спровоцированы. 5 кандидатов подставные: Бабурин, Титов, Собчак, Явлинский, Сурайкин. По Грудинину — то есть у него счета, то нет. Если есть, то снимайте с выборов, если нет, то прекратите это все вбрасывать»
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