Тюрденев: Бухара и Фергана активно участвуют в выборах президента России

Узбекистане граждане России охотно идут на выборы президента своей страны, отметил глава дипмиссии, который также исполняет обязанности председателя участковой избирательной комиссии.

Проголосовали уже 2,5 тысячи граждан, заявил посол. Это превышает показатели думских выборов. Сегодня явка может преодолеть величину предыдущего голосования 2012 года, предположил Владимир Тюрденев.

"Выборы проходят очень активно, в Бухаре явка в 4 раза выше, а в Фергане — в 5 раз по сравнению с думскими выборами", — заметил посол Sputnik Узбекистан.

По его словам, большое количество людей проголосовало в отдаленных районах, где были организованы участки для досрочного волеизъявления.

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