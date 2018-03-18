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Тюрденев: Бухара и Фергана активно участвуют в выборах президента России
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Тюрденев: Бухара и Фергана активно участвуют в выборах президента России 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
В Узбекистане граждане России охотно идут на выборы президента своей страны, отметил глава дипмиссии, который также исполняет обязанности председателя участковой избирательной комиссии.
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Проголосовали уже 2,5 тысячи граждан, заявил посол. Это превышает показатели думских выборов. Сегодня явка может преодолеть величину предыдущего голосования 2012 года, предположил Владимир Тюрденев.
"Выборы проходят очень активно, в Бухаре явка в 4 раза выше, а в Фергане — в 5 раз по сравнению с думскими выборами", — заметил посол Sputnik Узбекистан.
По его словам, большое количество людей проголосовало в отдаленных районах, где были организованы участки для досрочного волеизъявления.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
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