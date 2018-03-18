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Нарусова «очень хорошо» оценивает предварительное 4-е место своей дочери на выборах
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Нарусова «очень хорошо» оценивает предварительное 4-е место своей дочери на выборах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Член Совета Федерации Людмила Нарусова «очень хорошо» оценила результат своей дочери Ксении Собчак, которая, по предварительным данным, занимает четвертое место на выборах главы государства. Об этом она заявила журналистам в воскресенье в штабе кандидата.
"Я считаю, что это очень хорошо, потому что для старта, с тем рейтингом, который ей создавали федеральные каналы, постоянно тыкая ей «Домом-2» и какими-то высказываниями… я считаю, что для старта это очень хорошо", — сказала Нарусова.
Она добавила, что на следующих выборах результаты будут лучше. «Говоря модным теперь спортивным языком: следующая олимпиада будет наша», — подчеркнула она.
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