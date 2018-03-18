Нарусова «очень хорошо» оценивает предварительное 4-е место своей дочери на выборах

"Я считаю, что это очень хорошо, потому что для старта, с тем рейтингом, который ей создавали федеральные каналы, постоянно тыкая ей «Домом-2» и какими-то высказываниями… я считаю, что для старта это очень хорошо", — сказала Нарусова.

Она добавила, что на следующих выборах результаты будут лучше. «Говоря модным теперь спортивным языком: следующая олимпиада будет наша», — подчеркнула она.