Нарусова «очень хорошо» оценивает предварительное 4-е место своей дочери на выборах 

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Член Совета Федерации Людмила Нарусова «очень хорошо» оценила результат своей дочери Ксении Собчак, которая, по предварительным данным, занимает четвертое место на выборах главы государства. Об этом она заявила журналистам в воскресенье в штабе кандидата.
"Я считаю, что это очень хорошо, потому что для старта, с тем рейтингом, который ей создавали федеральные каналы, постоянно тыкая ей «Домом-2» и какими-то высказываниями… я считаю, что для старта это очень хорошо", — сказала Нарусова.
Она добавила, что на следующих выборах результаты будут лучше. «Говоря модным теперь спортивным языком: следующая олимпиада будет наша», — подчеркнула она.