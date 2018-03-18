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Матвиенко сообщила о рекордной поддержке Путина за все годы президентства
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Матвиенко сообщила о рекордной поддержке Путина за все годы президентства 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ПУТИН ПОЛУЧИЛ САМУЮ БОЛЬШУЮ ПОДДЕРЖКУ ЗА ВСЕ ГОДЫ ПРЕЗИДЕНТСТВА, ЕГО ПОДДЕРЖАЛИ БОЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ — МАТВИЕНКО
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