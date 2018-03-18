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Путин призвал сторонников думать о будущем
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Путин призвал сторонников думать о будущем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в своей будущей работе он и его сторонники должны не руководствоваться конъюнктурными соображениями, а думать о будущем.
"Мы не будем руководствоваться в ходе нашей работы какими-то текущими конъюнктурными соображениями. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы безусловно обречены на успех", — сказал Путин на Манежной площади, где проходит митинг, посвященный годовщине возвращения Крыма в состав России.
Митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» начался после закрытия избирательных участков, в 21.30. На площади в центре столицы собрались несколько тысяч человек. В акции принимают участие члены общественной палаты и другие общественные деятели, руководители землячеств и национально-культурных объединений. Там также выступят звезды российской эстрады.
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