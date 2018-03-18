Наблюдатель Наталья Кушевская: «Люди шли на выборы с большим желанием»

Наблюдатель от кандидата в президенты РФ Владимира Путина Наталья Кушевская работала сегодня на участке № 270, на Проспекте Победы, 23. Сейчас, когда завершена процедура голосования, она дала свою оценку проведению выборов.

"Выборы прошли спокойно, корректно, организованно. С самого утра народ шёл. В первые два часа большая часть вологжан на нашем участке уже проголосовала. Нарушений выявлено не было. Вызывающего ничего не было. Люди, видно, что шли с желанием. Очень активная жизненная позиция у избирателей на нашем участке", — рассказала наблюдатель от кандидата в президенты РФ Владимира Путина Наталья Кушевская.