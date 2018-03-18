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Наблюдатель Наталья Кушевская: «Люди шли на выборы с большим желанием»
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Наблюдатель Наталья Кушевская: «Люди шли на выборы с большим желанием» 

Вологда.рф 2 часа назад
Наблюдатель от кандидата в президенты РФ Владимира Путина Наталья Кушевская работала сегодня на участке № 270, на Проспекте Победы, 23. Сейчас, когда завершена процедура голосования, она дала свою оценку проведению выборов.
"Выборы прошли спокойно, корректно, организованно. С самого утра народ шёл. В первые два часа большая часть вологжан на нашем участке уже проголосовала. Нарушений выявлено не было. Вызывающего ничего не было. Люди, видно, что шли с желанием. Очень активная жизненная позиция у избирателей на нашем участке", — рассказала наблюдатель от кандидата в президенты РФ Владимира Путина Наталья Кушевская.
Напомним, что сегодня в Вологде на выборах президента РФ работало больше 800 наблюдателей от Общественной палаты РФ, от кандидатов, политических партий, а также четверо международных наблюдателей от ОБСЕ. Сейчас наблюдатели продолжают контролировать процесс подсчета голосов.
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