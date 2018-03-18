Ещё
Путин набирает 71,15% голосов в Москве после обработки 9,36% протоколов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин набирает 71,15% голосов в Москве после обработки 9,36% протоколов 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Кандидат в президенты России Владимир Путин набирает 71,15% голосов после обработки 9,36% протоколов в столице, сообщил журналистам в воскресенье председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки в Москве закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
РИАМО: последние новости
Как проходят выборы в Подмосковье: высокая явка, серьезных нарушений нет Сайт ЦИК РФ работает в штатном режиме в день выборов президента России Митинг‑концерт «Россия. Севастополь. Крым» пройдет на Манежной площади в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве123
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина259
Путин получил первое поздравление с победой на выборах20
Путин отреагировал на ситуацию с голосованием на Украине26
Актер Добронравов госпитализирован33
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение