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Посол США в Грузии осудил проведение выборов в Абхазии и Южной Осетии
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Посол США в Грузии осудил проведение выборов в Абхазии и Южной Осетии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
ТБИЛИСИ, 18 мар — РИА Новости. Проведение выборов президента РФ на территориях Абхазии и Южной Осетии без согласия грузинской стороны является неприемлемым, считает посол США в Грузии Ян Келли.
Ранее такую же реакцию в связи с открытием избирательных участках в Абхазии и Южной Осетии выразил глава МИД Михаил Джанелидзе.
"Мы не признаем эти действия, так как эти два региона являются частью Грузии, и проведение там чего-либо без ведома Грузии является неприемлемым", — заявил Келли журналистам.
Посол также призвал международное сообщество сделать соответствующую оценку подобным действиям.
Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их «оккупированными российскими войсками».
Выборы президента России состоялись 18 марта. Действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах президента России, набирая 74,22% после подсчета 40% протоколов с участков, свидетельствуют предварительные данные ЦИК России. Павел Грудинин набирает 14,02% и идет на втором месте, опережая лидера ЛДПР Владимира Жириновского (6,51%). Ксения Собчак идет четвертой с 1,4% голосов.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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