Посол США в Грузии осудил проведение выборов в Абхазии и Южной Осетии

Ранее такую же реакцию в связи с открытием избирательных участках в Абхазии и Южной Осетии выразил глава МИД Михаил Джанелидзе.

"Мы не признаем эти действия, так как эти два региона являются частью Грузии, и проведение там чего-либо без ведома Грузии является неприемлемым", — заявил Келли журналистам.

Посол также призвал международное сообщество сделать соответствующую оценку подобным действиям.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их «оккупированными российскими войсками».

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>