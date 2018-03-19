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Собчак набирает на выборах 1,48% голосов после обработки 70,02% протоколов
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Собчак набирает на выборах 1,48% голосов после обработки 70,02% протоколов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Результат телеведущей Ксении Собчак на выборах президента РФ после обработки данных с 70,02% избирательных участков составляет 1,48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России.
По данным Центризбиркома, у лидера "Яблока" Григория Явлинского — 0,88%, у бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 0,68%, у лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкин — 0,66%, у главы партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина — 0,64%.
Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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