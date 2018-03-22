Путин выступит с обращением к россиянам

По информации издания, обращение Путина уже записано и будет продемонстрировано завтра, 23 марта. В нем глава государства поблагодарит граждан страны за участие в прошедших выборах, в том числе тех россиян, кто голосовал не за него. Также Путин призовет их к единству ради совершения Россией «технологического рывка».

Утром в понедельник, Путин в ходе выступления в своем предвыборном штабе сообщал, что перед Россией стоят «огромные» вызовы, которые нужно преодолеть, и сложные задачи, которые необходимо решить при помощи «прорыва» и «рывка». Путин был убежден, что «мы можем это сделать».