Путин выступит с обращением к россиянам 

Владимир Путин, победивший на выборах президента России, поблагодарит россиян в телеобращении, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, обращение Путина уже записано и будет продемонстрировано завтра, 23 марта. В нем глава государства поблагодарит граждан страны за участие в прошедших выборах, в том числе тех россиян, кто голосовал не за него. Также Путин призовет их к единству ради совершения Россией «технологического рывка».
Утром в понедельник, Путин в ходе выступления в своем предвыборном штабе сообщал, что перед Россией стоят «огромные» вызовы, которые нужно преодолеть, и сложные задачи, которые необходимо решить при помощи «прорыва» и «рывка». Путин был убежден, что «мы можем это сделать».
Президентские выборы состоялись в минувшее воскресенье. Согласно предварительным итогам Центральной избирательной комиссии, их выиграл действующий глава государства Владимир Путин (76,69%), второе место занял Павел Грудинин (11,77%), а третье — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%).