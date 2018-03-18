По мнению политолога, директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, то факт, что «новички на выборах 2018 года обошли старожилов, показывает наличие общественного запроса на обновление власти». Эксперт, отмечает, что этот эффект наблюдается и на лево-популистском фронте и на либеральном. Так новичок кампании Павел Грудинин, несмотря на многочисленные ошибки в кампании и позиционировании, обходит Владимира Жириновского и набирает почти 15% голосов, а результаты Ксении Собчак почти вдвое превосходят показатели Григория Явлинского (1,4% против 0,8% соответственно).
Мало того, запрос на обновление власти сыграл на руку действующему президенту Владимиру Путину. Несмотря на то, что Путин давно находится у власти, за счет сделанной им ставки на обновление кадров, ему удалось реализовать образ — опытного лидера молодой команды и получить дополнительные голоса, уверен Минченко.
Евгений Минченко отметил, что прогнозы Комитета по политтехнологиям РАСО, и по результатам, и по явке были довольно-таки точными. Недооцененным оказался, как ни странно, Владимир Путин, чей результат прогнозировался почт на 10% ниже, чем показывают предварительные данные ЦИК (около 75%). По всей вероятности, президент получил прирост симпатий избирателей буквально за последнюю неделю. Частично за счет внешнеполитической мобилизации, частично за счет неудачного позиционирования кандидата от КПРФ — Павла Грудинина, говорит эксперт. Политолог уверен, что при грамотной кампании Павел Грудинин мог бы рассчитывать на 20 — 25% голосов избирателей. Для него просто напрашивался образ не политика, а человека дела, который не был реализован.