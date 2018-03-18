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В Саратовской области обработано более трети бюллетеней
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В Саратовской области обработано более трети бюллетеней 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
К настоящей минуте обработаны почти 40% протоколов.
По предварительным итогам, на выборах в Саратовской области лидирует действующий президент РФ Владимир Путин. Лидер нации набрал 79% голосов саратовских избирателей.
Саратовскими избиркомами обработаны 39,93% протоколов избирателей. Такая информация обнародована в Избирательной комиссии Саратовской области.
К настоящей минуте явка составила 70,64% от общего числа избирателей. После Путина на 2-й позиции — коммунист Павел Грудинин (11,6%), на 3-й строчке — Владимир Жириновский (5,34%).
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