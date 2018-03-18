Кибератаки не оказали влияния на систему ГАС «Выборы»

Николай Никифоров. В день проведения голосования на выборах президента России кибератаки не повлияли на работы государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», сообщил в воскресенье министр связи и массовых коммуникаций РФ

«Никакого влияния ни на процедуру трансляции, ни тем более на саму систему ГАС «Выборы», а она действительно работает полностью в изолированном контуре, такие атаки (кибератаки — ред.) влияния оказать не смогли», — сказал Никифоров.

В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.