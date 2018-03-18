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Кибератаки не оказали влияния на систему ГАС «Выборы»
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Кибератаки не оказали влияния на систему ГАС «Выборы» 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В день проведения голосования на выборах президента России кибератаки не повлияли на работы государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», сообщил в воскресенье министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что сайт ЦИК РФ в день выборов президента подвергся DDoS-атаке с IP-адресов из 15 стран.
«Никакого влияния ни на процедуру трансляции, ни тем более на саму систему ГАС «Выборы», а она действительно работает полностью в изолированном контуре, такие атаки (кибератаки — ред.) влияния оказать не смогли», — сказал Никифоров.
В воскресенье в России прошли выборы президента страны, избирательные участки закрылись в 20:00. Жители РФ могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.
Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации по состоянию на 20:00 в среднем по стране составила 59,93%.
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