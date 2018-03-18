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Титов и Сурайкин после обработки 50% протоколов набирают по 0,65% голосов
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Титов и Сурайкин после обработки 50% протоколов набирают по 0,65% голосов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов и лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин после подсчета данных о голосовании на половине избирательных участков идут наравне, набирая на выборах президента РФ каждый по 0,65% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России.
Результаты обоих этих кандидатов после обработки 50,01% протоколов участковых комиссий составили 0,65% голосов.
Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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