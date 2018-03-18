Явлинский набирает 0,82% после обработки данных с половины участков

Его результат после обработки 50,01% протоколов участковых комиссий составляет 0,82% голосов.

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».

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