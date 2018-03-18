Явлинский набирает 0,82% после обработки данных с половины участков 

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский после обработки данных с половины участков набирает 0,82% голосов на выборах президента РФ, следует из данных российского Центризбиркома.
Его результат после обработки 50,01% протоколов участковых комиссий составляет 0,82% голосов.
Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».
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