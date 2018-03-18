Уполномоченный по правам человека не получала коллективных жалоб в день выборов президента РФ

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не получала коллективные жалобы в день выборов президента России. Об этом она сообщила журналистам.

«Сегодня я могу сказать, что мы подвели итоги и не выявили ни одной коллективной жалобы, которая говорила бы о массовом нарушении», — сказала Т. Москалькова.

Она отметила, что в ряде регионов по инициативе уполномоченных были развернуты центры общественного наблюдения, которые позволили быстро реагировать на точечные замечания и жалобы.

Выборы президента прошли в России 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.