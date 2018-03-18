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Уполномоченный по правам человека не получала коллективных жалоб в день выборов президента РФ
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Уполномоченный по правам человека не получала коллективных жалоб в день выборов президента РФ 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РАПСИ
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не получала коллективные жалобы в день выборов президента России. Об этом она сообщила журналистам.
«Сегодня я могу сказать, что мы подвели итоги и не выявили ни одной коллективной жалобы, которая говорила бы о массовом нарушении», — сказала Т. Москалькова.
Она отметила, что в ряде регионов по инициативе уполномоченных были развернуты центры общественного наблюдения, которые позволили быстро реагировать на точечные замечания и жалобы.
Выборы президента прошли в России 18 марта 2018 г. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов.
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 Ещё 3 источника 
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