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Зюганов рассказал о победе Грудинина над Путиным «на родине» — в совхозе имени Ленина
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Зюганов рассказал о победе Грудинина над Путиным «на родине» — в совхозе имени Ленина 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал результаты прошедших выборов успешными и выразил надежду на то, что благоприятные показатели Павла Грудинина позволит партии разрастись. Он также заявил, что озвученные Центризбиркомом предварительные итоги выборов не столь важны, как «результаты на родине» — в совхозе имени Ленина, директором которого является Грудинин.
Как передает
"Интерфакс", Зюганов в ходе брифинга озвучил результат, который получен Грудининым на участке N 1305, расположенном на территории предприятия. «У Грудинина — 55%, у Путина — 38,5%, у Жириновского — 1,5%, у остальных в списке почти ничего».
Лидер КПРФ также добавил, что на этот участок «дополнительно власти привезли 611 человек, чтобы сломать результаты голосования». Как ни пытаются закопать КПРФ, ничего из этого не выйдет", — сказал Зюганов. По его словам, вывести страну из кризиса может левоцентристкий курс.
Кроме того, Зюганов, сославшись на собственные данные партии, утверждает, что число голосов, полученных Павлом Грудининым, на 2,5% выше, чем данные Центризбиркома.
предварительным итогам, озвученным ЦИКом в воскресенье вечером, Путин уверенно выигрывает президентские выборы, набирая около 72 процентов голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин во всех регионах занимает второе место, значительно опережая ближайших конкурентов.
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