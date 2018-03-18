Зюганов посетовал на заниженный результат Грудинина

Политик также отметил, что «все вместе остальные партии набрали гораздо меньше, чем Павел Николаевич».

«Как ни пытаются закопать КПРФ, ничего из этого не выйдет», — сказал Зюганов.

В КПРФ «готовы к серьезному диалогу по решению национальных проблем», отметил Геннадий Зюганов.