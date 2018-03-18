Зюганов посетовал на заниженный результат Грудинина 

Предварительные результаты президентских выборов показывают, что КПРФ сохраняет место главной оппозиционной силы в России, однако число голосов, полученных Павлом Грудининым, по собственным данным партии, на 2,5% выше, чем данные Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, заявил лидер компартии Геннадий Зюганов.
Политик также отметил, что «все вместе остальные партии набрали гораздо меньше, чем Павел Николаевич».
«Как ни пытаются закопать КПРФ, ничего из этого не выйдет», — сказал Зюганов.
В КПРФ «готовы к серьезному диалогу по решению национальных проблем», отметил Геннадий Зюганов.