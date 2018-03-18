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Наблюдатель от Японии поделился впечатлениями от выборов президента России
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Наблюдатель от Японии поделился впечатлениями от выборов президента России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На выборах президента РФ демократические принципы были соблюдены, заявил РИА Новости международный наблюдатель, глава японской патриотической организации «Иссуйкай» Мицухиро Кимура.
Он отметил, что посетил четыре избирательных участка.
"Никаких нарушений я не заметил. На участках я разговаривал с наблюдателями от кандидатов, с голосовавшими. И в процессе общения с людьми, в процессе пребывания на участках я не заметил никаких видимых нарушений", — сказал Кимура.
По его словам, законы демократии — это наличие возможности беспрепятственно и самостоятельно выбирать своего кандидата. «В данном случае кандидаты в соответствии с правилами, определенными ЦИК РФ, имели полную возможность выдвинуться, быть зарегистрированными и участвовать в выборах. Эти стандарты полностью были соблюдены», — подчеркнул наблюдатель.
"Стандарты справедливости и открытости, стандарт невмешательства — это основы демократических выборов. И все эти основы, мне кажется, имеют место. Стандарты демократии полностью соблюдены, и у меня нет никаких оснований сомневаться в демократичности выборов президента в 2018 году", — подчеркнул Кимура.
Кроме того, как указал наблюдатель, также важен был принцип наличия выбора из нескольких кандидатов. Этот принцип, по его мнению, также соблюдался.
"При оптимальной и целевой явке 70% достижение явки, превышающей 60% — это большой успех. Большая явка гарантирует достижение целей, которые очень важны для России — это стабильность и единство в обществе", — подчеркнул Кимура.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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