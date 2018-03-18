Наблюдатель от Японии поделился впечатлениями от выборов президента России

МОСКВА , 18 мар — РИА Новости . На выборах президента РФ демократические принципы были соблюдены, заявил РИА Новости международный наблюдатель, глава японской патриотической организации «Иссуйкай» Мицухиро Кимура.

Он отметил, что посетил четыре избирательных участка.

"Никаких нарушений я не заметил. На участках я разговаривал с наблюдателями от кандидатов, с голосовавшими. И в процессе общения с людьми, в процессе пребывания на участках я не заметил никаких видимых нарушений", — сказал Кимура.

По его словам, законы демократии — это наличие возможности беспрепятственно и самостоятельно выбирать своего кандидата. «В данном случае кандидаты в соответствии с правилами, определенными ЦИК РФ , имели полную возможность выдвинуться, быть зарегистрированными и участвовать в выборах. Эти стандарты полностью были соблюдены», — подчеркнул наблюдатель.

"Стандарты справедливости и открытости, стандарт невмешательства — это основы демократических выборов. И все эти основы, мне кажется, имеют место. Стандарты демократии полностью соблюдены, и у меня нет никаких оснований сомневаться в демократичности выборов президента в 2018 году", — подчеркнул Кимура.

Кроме того, как указал наблюдатель, также важен был принцип наличия выбора из нескольких кандидатов. Этот принцип, по его мнению, также соблюдался.

"При оптимальной и целевой явке 70% достижение явки, превышающей 60% — это большой успех. Большая явка гарантирует достижение целей, которые очень важны для России — это стабильность и единство в обществе", — подчеркнул Кимура.

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