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Политолог считает, что Собчак смогла стать политиком федерального уровня
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Политолог считает, что Собчак смогла стать политиком федерального уровня 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Ксения Собчак смогла эффективно использовать избирательную кампанию, чтобы стать федеральным политиком, считает политолог Владимир Слатинов.
"Собчак провела достаточно эффективную кампанию. Я скажу честно, что даже я, в принципе, не ожидал такой наступательной и мощной кампании. Она очень жёстко работала на либеральный электорат", — сказал РИА Новости Слатинов.
Он также отметил, что многие упрекали Собчак за то, что она не пытается расширить свой электорат, но, тем не менее, она достаточно эффективно работала со своим избирателем.
По мнению Слатинова, Собчак показала себя хорошим политическим бойцом, который умеет мобилизовавшись свою целевую группу. Кроме того, по его мнению, против неё не шла такая мощная кампания, как против кандидата от КПРФ Павла Грудинина.
"Главная ее цель достигнута — в рамках этой кампании она стала федеральным политиком. Она использовала кампанию, чтобы стать политиком федерального уровня", — резюмировал эксперт.
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