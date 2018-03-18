Международный наблюдатель высоко оценил организацию выборов на Кубани

Отмечается, что после закрытия избирательных участков на Кубани губернатор региона Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с международным наблюдателем.

"Задача власти в целом сегодня — и не только в Краснодарском крае, а в России — создать условия для свободного волеизъявления граждан. Сегодня я хочу услышать ваше мнение как международного наблюдателя. Независимого и объективного. Насколько выборы были прозрачными и открытыми", — обратился к наблюдателю из Германии губернатор, отметив, что международный эксперт провел день в Краснодарском крае и видел все своими глазами.

По словам Александра фон Бисмарка, его стране есть чему поучиться у Краснодарского края в организации голосования.

"Мы даже не можем сравнить выборный процесс. Нам есть чему поучиться у вас: когда ты приходишь на участок — и все готовы тебе помочь, отвечают на все возникающие вопросы. Не было случаев, чтобы что-то скрывалось. У вас все было проведено на высочайшем уровне. И когда я вернусь в свою страну, скажу, что необходимо брать с России пример организации избирательного процесса", — отметил международный эксперт.

По словам фон Бисмарка, в западной прессе сильно искажается информация о ходе выборов в России.

"Я очень расстроен тем, как у нас в Германии пишут о российских выборах. На самом деле голосование проходит честно и открыто. Нет никаких ошибок и нарушений, все предельно ясно и четко", — заключил эксперт.

Кондратьев поблагодарил международного наблюдателя за оценку, отметив, что мнение фон Бисмарка для него очень значимо.

В воскресенье в России состоялись выборы президента РФ. По Краснодарскому краю явка на 18.00 мск. составила 64,23%. На выборах президента в 2012 году к этому часу в регионе проголосовали 59,70% от общего числа избирателей.

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