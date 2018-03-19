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Центризбирком сообщил об итогах обработки 99,94 процента протоколов
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Центризбирком сообщил об итогах обработки 99,94 процента протоколов 

Говорит Москва 57 минут назад
Фото: 63.ru
Официальные окончательные результаты проведённых 18 марта президентских выборов в России будут известны на следующей неделе.
Говорит Москва: последние новости
Владимир Путин сегодня встретится с другими кандидатами в президенты России Дмитрий Медведев проголосовал на выборах президента в Москве Собчак констатировала сокращение числа нарушений на выборах
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