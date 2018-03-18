Бабурин и Сурайкин после подсчета трети протоколов идут наравне

Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».

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