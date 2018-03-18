Бабурин и Сурайкин после подсчета трети протоколов идут наравне 

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Кандидаты Сергей Бабурин и Максим Сурайкин после подсчета 33% протоколов с избирательных участков на выборах президента РФ идут наравне с 0,63% голосов каждый, опережая бизнес-омбудсмена Бориса Титова, у которого 0,62%, следует из данных ЦИК России.
Данные о предварительных результатах голосования обновляются в информационном центре ЦИК в реальном времени, по мере ввода данных протоколов в ГАС «Выборы».
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