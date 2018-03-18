Штаб Путина поблагодарил Великобританию за мобилизацию избирателей

По его словам, высокой явке и мобилизации избирателей способствовали недавние действия Великобритании . «В очередной раз на нас стали оказывать давление ровно в тот момент, когда нам нужно было мобилизоваться», — сказал он и добавил, что когда Россию в чем-либо обвиняют, «русский народ объединяется около центра силы».

Кондрашов отметил, что нарушения в ходе голосования имели место, но они «вряд ли повлияют на итоги выборов». «Спасибо Британии, что нам сделали такую явку на выборы, о которой сами не мечтали», — отметил он.