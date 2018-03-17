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Украина обратилась в ООН из-за «незаконности выборов» в Крыму
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Украина обратилась в ООН из-за «незаконности выборов» в Крыму 

РИА Новости 17 марта 2018
КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совбеза и делегациям всех стран-членов официальные письма, в которых заявляет, что проведение Россией президентских выборов в Крыму нарушает Устав ООН, передает украинское информагентство «Укринформ», которое располагает этими документами.
Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.
"Имею честь настоящим письмом передать резолюцию Верховной рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины — в АР Крым и городе Севастополе", — говорится в документе.
Кроме того, письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения властей полуострова провести незаконное, по мнению Киева, голосование в Крыму.
Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также председателю Совета безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.
"Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа генеральной ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 повестки дня 72-й сессии, а также в Совете безопасности ООН", — говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
Как сообщили в украинской миссии, другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов ООН.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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