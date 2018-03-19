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В Алтайском крае Путин набрал 64,66% голосов
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В Алтайском крае Путин набрал 64,66% голосов 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. После обработки 100% протоколов в Алтайском крае Путин лидирует с 64,66% голосов — ЦИК РФ
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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