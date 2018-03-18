Эксперт: у Собчак есть политическое будущее, в том числе и партийное

Ранее в ЦИК сообщили, что после обработки 30% протоколов Собчак занимает на выборах четвертое место с 1,39% голосов.

"Я вообще думаю, у нее есть политическое будущее, в том числе и партийное будущее. Если будет продолжаться так же, как сейчас, я имею в виду привлечение союзников, то можно рассчитывать на места в региональных органах власти, а потом, может быть, и в Госдуме у них получится", — отметил Миронов.

Он напомнил, что, несмотря на разговоры о том, что Собчак является «кремлевским проектом», ее энергичность и харизма помогли ей привлечь интерес широкого круга избирателей, включая молодежь и людей среднего возраста.

"Она позволяла себе достаточно резкие заявления, не мялась, как предыдущие проекты, которые инициировались, в том числе при поддержке власти", — сказал политолог.

По его словам, у избирателей не было ощущения, что она подконтрольна власти, так как она не стеснялась в ее критике. В итоге многие граждане услышали от нее то, что хотели услышать, заключил эксперт.

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