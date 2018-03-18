Ещё
Матвиенко: Москва сможет «поставить на место» Лондон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко: Москва сможет «поставить на место» Лондон 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
У российских властей есть набор серьезных мер, которые позволят поставить Британию на место после тех действий, которые Лондон предпринял против Москвы в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юрии. Об этом заявила в эфире "Первого канала" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она подтвердила позицию российской стороны о том, что обвинения Лондона в адрес России в связи с «делом Скрипаля» безосновательны. «Хочу вам сказать, что у нас есть набор серьезных мер, которые поставят их на место», — заявила глава Совфеда. При этом она не стала отвечать на вопрос ведущей Екатерины Стриженовой о том, что это за меры, сославшись на секретность информации.
Впрочем, кое о каких перспективах этого «дела» Матвиенко все же упомянула. «Они (британцы — Прим. „РГ“) вынуждены будут привлечь Россию к расследованию», — заявила сенатор. Она пояснила, что Россия может на этом настаивать, поскольку в результате отравления пострадала гражданка РФ Юлия Скрипаль.
Матвиенко отметила, что Россия своими ответными действиями и настойчивым требованием соблюдать международное законодательство уже заставила Великобританию обратиться в Организацию по запрету химического оружия (ОЗХО) в связи с «делом Скрипаля». «Это предусмотрено всеми международными соглашениями, они не хотели этого делать, мы их обязали, заставили», — добавила она.
Российская Газета: последние новости
ЦИК закончил обработку 25% протоколов, лидирует Путин Стали известны первые результаты выборов президента РФ на Кубани Собянин: Победа Путина станет гарантией курса на укрепление государственности
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал об изменениях в правительстве85
На Украине прокомментировали смерть летчика Волошина245
ЦИК: Путин лидирует на выборах1777
Актер Добронравов госпитализирован32
В Сирии сбили Су-24448
Видео
02:16
У Лондона нашлись доказательства против России
Европа В мире
02:16
Три страны открестились от «Новичка»
Происшествия В мире
00:42
«Руки-базуки» попрощался с подписчиками
Шоу-бизнес
04:25
ЦИК отчитался о явке
Политика Выборы 2018
01:00
Поклонская рассказала о тройном празднике
Политика Выборы 2018
01:08
ОБСЕ отреагировала на инциденты с выборами на Украине
Политика Выборы 2018
02:18
«Лондон хотел устроить победоносную войну»
Политика
01:08
Захарова объяснила недопуск россиян на участки на Украине
Политика Конфликты
00:59
Путин проголосовал на выборах
Политика Выборы 2018
01:00
Дипломатов не пустили к Скрипалю
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение