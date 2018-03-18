Матвиенко: Москва сможет «поставить на место» Лондон

Она подтвердила позицию российской стороны о том, что обвинения Лондона в адрес России в связи с «делом Скрипаля» безосновательны. «Хочу вам сказать, что у нас есть набор серьезных мер, которые поставят их на место», — заявила глава Совфеда. При этом она не стала отвечать на вопрос ведущей Екатерины Стриженовой о том, что это за меры, сославшись на секретность информации.

Впрочем, кое о каких перспективах этого «дела» Матвиенко все же упомянула. «Они (британцы — Прим. „РГ“) вынуждены будут привлечь Россию к расследованию», — заявила сенатор. Она пояснила, что Россия может на этом настаивать, поскольку в результате отравления пострадала гражданка РФ Юлия Скрипаль.