Результат Владимира Путина на избирательных участках в кампусе ДВФУ оказался ниже общегородского

Три избирательных участка на выборах президента России были открыты 18 марта на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке — №№983, 984 и 985.

По данным на 4 утра 19 марта, лидером на всех трех участках оказался действующий президент России Владимир Путин: он собрал 52,58%, 52,41% и 56,08% голосов соответственно. Для сравнения, в целом по Приморью за Путина отдали голоса 65,31% избирателей, а по Владивостоку — более 60% (данные на 4 утра 19 марта).

Второе место в кампусе ДВФУ занял Павел Грудинин КПРФ ) с результатом 26,07%, 25,49% и 24,57% голосов соответственно. Третьей стала Ксения Собчак (9,87%, 7,84% и 6,45%).