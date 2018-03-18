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Результат Владимира Путина на избирательных участках в кампусе ДВФУ оказался ниже общегородского
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Результат Владимира Путина на избирательных участках в кампусе ДВФУ оказался ниже общегородского 

Prim.News 3 часа назад
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Три избирательных участка на выборах президента России были открыты 18 марта на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке — №№983, 984 и 985.
По данным на 4 утра 19 марта, лидером на всех трех участках оказался действующий президент России Владимир Путин: он собрал 52,58%, 52,41% и 56,08% голосов соответственно. Для сравнения, в целом по Приморью за Путина отдали голоса 65,31% избирателей, а по Владивостоку — более 60% (данные на 4 утра 19 марта).
Второе место в кампусе ДВФУ занял Павел Грудинин (КПРФ) с результатом 26,07%, 25,49% и 24,57% голосов соответственно. Третьей стала Ксения Собчак (9,87%, 7,84% и 6,45%).
Как сообщала пресс-служба ДВФУ, всего в университетском кампусе открыты три избирательных участка. В списки для голосования были внесены студенты и сотрудники из разных регионов страны, проживающие на о. Русском, а также пациенты Медицинского центра ДВФУ и курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии Министерства чрезвычайных ситуаций России.
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