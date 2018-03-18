Явка на выборах президента в столице превысила показатель 2012 года

Явка на выборах президента России 18 марта 2018 года была выше, чем в 2012 году, заявил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков

"Каждый час, когда замерялась явка, она была выше на несколько процентов — от пяти до шести процентов — по сравнению с явкой на выборах в 2012 году", — цитирует Ремчукова Агентство «Москва» . Он отметил, что к 19:00 явка составила более 52 процентов, что говорит об отклике горожан на дебаты и атмосферу в стране.

Ремчуков подчеркнул, что с избирательных участков в столице не удалили ни одного наблюдателя. «Впервые в истории всех пустили, кто имел право быть наблюдателями», — добавил он. За день, по его словам, жалоб по организации голосования не было.

Ранее в МВД сообщили, что в России не было зафиксировано серьезных нарушений на участках, способных повлиять на исход выборов. Аналогичные данные озвучили и в штабе общественных наблюдателей по столице.

18 марта проходят выборы президента России. В них участвуют восемь кандидатов, один из которых займет пост главы государства на шесть лет. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов.