Явка на выборах президента в столице превысила показатель 2012 года 

Явка на выборах президента России 18 марта 2018 года была выше, чем в 2012 году, заявил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.
"Каждый час, когда замерялась явка, она была выше на несколько процентов — от пяти до шести процентов — по сравнению с явкой на выборах в 2012 году", — цитирует Ремчукова Агентство «Москва». Он отметил, что к 19:00 явка составила более 52 процентов, что говорит об отклике горожан на дебаты и атмосферу в стране.
Ремчуков подчеркнул, что с избирательных участков в столице не удалили ни одного наблюдателя. «Впервые в истории всех пустили, кто имел право быть наблюдателями», — добавил он. За день, по его словам, жалоб по организации голосования не было.
Ранее в МВД сообщили, что в России не было зафиксировано серьезных нарушений на участках, способных повлиять на исход выборов. Аналогичные данные озвучили и в штабе общественных наблюдателей по столице.
18 марта проходят выборы президента России. В них участвуют восемь кандидатов, один из которых займет пост главы государства на шесть лет. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50 процентов голосов.
В ЦИК уже подвели предварительные итоги голосования на выборах президента. Лидером стал самовыдвиженец Владимир Путин. Он набрал 71,97 процента голосов. На втором месте кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин — 15,90 процента голосов. Третье место занял Владимир Жириновский от партии ЛДПР — 6,96 процента голосов. Ксения Собчак набрала 1,39 процента голосов избирателей. За ней следует Григорий Явлинский с 0,77 процента голосов, Сергей Бабурин набрал 0,62 процента, Максим Сурайкин — 0,61 процента, Борис Титов — 0,60 процента.