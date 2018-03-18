Никифоров: никакие хакеры не могут повлиять на выборы президента России

"Можно уверенно сказать, что никакие внешние воздействия, никакие хакеры не способны оказать влияние на процедуру выборов президента Российской Федерации, мы достаточно технологичная и специализированная в этом вопросе страна, наши специалисты способны такую защиту обеспечить", — сказал Никифоров, выступая в Центральной избирательной комиссии на подведении предварительных итогов голосования на выборах президента.

"Ни на саму трансляцию, ни тем более на систему ГАС «Выборы» — она действительно работает в полностью независимом контуре — такие атаки влияние оказать не смогли", — добавил министр.

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