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Никифоров: никакие хакеры не могут повлиять на выборы президента России
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Никифоров: никакие хакеры не могут повлиять на выборы президента России 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Никакие хакеры не могут повлиять на выборы президента РФ, система ГАС «Выборы» сработала без сбоев, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
"Можно уверенно сказать, что никакие внешние воздействия, никакие хакеры не способны оказать влияние на процедуру выборов президента Российской Федерации, мы достаточно технологичная и специализированная в этом вопросе страна, наши специалисты способны такую защиту обеспечить", — сказал Никифоров, выступая в Центральной избирательной комиссии на подведении предварительных итогов голосования на выборах президента.
"Ни на саму трансляцию, ни тем более на систему ГАС «Выборы» — она действительно работает в полностью независимом контуре — такие атаки влияние оказать не смогли", — добавил министр.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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